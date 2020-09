Abruzzo in festa

Descrizione evento: GIOCARE, PENSARE E COMUNICARE LE SCIENZE

INCONTRO ONLINE CON GLI INSEGNANTI

- IX EDIZIONE -



Anche quest’anno, la Direzione del Museo universitario di Chieti propone agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e II grado, un incontro formativo impostato secondo i principi dell'educazione attiva, dove i partecipanti sono invitati a sperimentare attività e giochi scientifici, a confrontarsi su cosa significa "fare scienze" con i bambini e i ragazzi di oggi ed a riflettere su questioni relative al metodo scientifico.

I partecipanti potranno sperimentare attività e giochi che possono essere riproposti ai bambini e ai ragazzi all’aperto. A termine di ogni sessione tematica, ci sarà un momento dedicato al confronto delle riflessioni fra partecipanti e docente.

Le attività saranno coordinate dal Dott. Antonio Di Pietro, pedagogista ludico e presidente del Cemea Toscana, da molti anni collaboratore di istituzioni educative ed associazioni.



Per la partecipazione all’incontro è necessario scaricare la scheda di prenotazione dal sito: https://www.museo.unich.it/sites/sm01/files/circolare_di_pietro_2020_ii.pdf ed inviarla entro e non oltre giovedì 17 settembre 2020 all’indirizzo mail: mssb@unich.it.

I partecipanti riceveranno successivamente per e-mail il link di collegamento.



INFO: tel.0871/3553502 - 3514 - 3503; www.museo.unich.it

A CIASCUN PARTECIPANTE VERRÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.