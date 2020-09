Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a



Info Line 338/9727534



Da lunedì 26 ottobre 2020 ORE 21,00

FORMAZIONE

“THE VOICE”

Lo strumento delle tue emozioni

A cura di: Luca LUCIANI (attore teatrale e doppiatore)



9 lezioni da 2 ore ciascuna + Saggio finale

Tutti i lunedì



Corso all’uso e gestione delle proprie emozioni attraverso la voce



Il corso è indirizzato a chiunque abbia voglia di scoprire le potenzialità, il più delle volte inespresse, della propria voce e delle proprie capacità espressive attraverso lo strumento comunicativo principale, ed integra qualche breve cenno "tecnico", basato sulla dizione, ad un discorso più ampio dell'uso della nostra voce a livello emozionale, sfruttando alcune tra le tecniche professionali più importanti ed attuali. Il fine ultimo è quello di tendere al raggiungimento della naturalezza espressiva per mezzo della gestione delle proprie emozioni. Inutile sottolineare quali possano essere gli ambiti in cui questa consapevolezza risulti utile: praticamente QUALSIASI frangente, privato o professionale, della vita di ognuno di noi. Il percorso prevede, oltre ad una parte iniziale più teorica, seppur con esercizi mirati allo sbloccamento emotivo, una serie di esercitazioni guidate su testo che serviranno da esempi guida per la scelta della performance da offrire nel saggio finale. Ognuno dei corsisti, infatti, sarà chiamato a misurarsi almeno con DUE degli utilizzi professionali della voce con conseguente valutazione finale che chiuderà il percorso formativo.