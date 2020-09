Abruzzo in festa

Descrizione evento: Circolo virtuoso Il nome della Rosa

Giulianova Alta, Via Gramsci 46/a



Info Line 338/9727534



Martedì 27 ottobre ORE 21,00

FORMAZIONE

“CORSO DI CORREZIONE BOZZE & EDITING”

“Scrivere è umano, editare è divino” Stephen King

A cura di: Domenico SPINA

7 lezioni frontali da 2 ore ciascuna



Il laboratorio vuole trasmettere ai partecipanti le tecniche e gli strumenti basilari della correzione delle bozze e dell'editing. Nell’ambito dell’editoria, da quella tradizionale a quella online e in particolare se si parla di testi creativi (racconti, romanzi, sceneggiature…), l’editing è fondamentale per ottenere un risultato valido, coerente e interessante, un prodotto godibile dal pubblico.

L’editor non è un mero correttore di bozze, ma è in grado di rivedere e trasformare un testo, nella forma e nei contenuti, offrendo consigli utili all’autore per renderlo più corretto e accattivante.