Abruzzo in festa

Descrizione evento: Giovedì 10 settembre la prima proiezione che è il quinto appuntamento di Docudì - concorso di cinema documentario, in svolgimento presso il museo Vittoria Colonna a Pescara sino a sabato 17 ottobre.



Ottava edizione di Docudì2020, concorso di cinema documentario. Sette le proiezioni: con film in concorso, fuori concorso e film d'Arte.

Due i premi previsti: "Docudì 2020" con il voto del pubblico e "Docudì sociale" che l'ACMA assegnerà al film che avrà meglio trattato una tematica di natura sociale.

Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2019 e dopo le proiezioni sono programmati incontri con gli autori e momenti di approfondimento e di dialogo con il pubblico in sala.

Causa Covid-19 la rassegna, iniziata a gennaio 2020, è stata sospesa dopo la proiezione del 27 febbraio e ora riprende da giovedì 10 settembre per concludersi sabato 17 ottobre 2020 con quattro film in concorso, due incontri d’arte, una proiezione fuori concorso e la partecipazione in sala di sette registi autori delle rispettive opere proiettate.



Ingresso libero.

Ricordiamo che si accede alla sala indossando la mascherina e attuando - in entrata e in uscita - il distanziamento.

In sala i posti saranno distanziati. Si consiglia la prenotazione tramite info@webacma.it



Pagina Web del Concorso https://www.webacma.it/docudi-2020/



Evento Facebook del Concorso https://www.facebook.com/events/346470930064787/





8.a edizione Docudì - concorso di cinema documentario

Pescara: gennaio - ottobre 2020 presso il Museo Colonna ore 18.00



Questo è il calendario delle proiezioni che si svolgono presso il museo Vittoria Colonna di Pescara:



Settembre

* giovedì 10 ore 18.00 Vulnerabile bellezza di Manuele Mandolesi sarà presente il regista



* giovedì 17 ore 18.00 Docudì d’Arte (fuori concorso) ANTEPRIMA Il film sarà a breve nelle sale italiane

Emilio Vedova. Dalla Parte del Naufragio di Tomaso Pessina sul lavoro dell’artista Emilio Vedova

sarà presente il regista



* giovedì 24 ore 18.00 Normal di Adele Tulli



Ottobre

* giovedì 01 ore 18.00 Wrestlove - L’amore combattuto di Cristiano di Felice sarà presente il regista



* giovedì 08 ore 18.00 ANTEPRIMA

Come stanno i ragazzi di Alessandro Tosatto e Andrea Battistuzzi sarà presente il regista



* giovedì 15 ore 18.00 Docudì d’Arte (fuori concorso)

Preparando il bosco di Manuel Fanni Cannelles, sarà presente la regista

Pietras, di Giuseppe Saponara



* sabato 17 ore 18.00 Premiazioni e al termine proiezione (fuori concorso)

Mi chiamo Altan e faccio vignette di Stefano Consiglio sarà presente il regista