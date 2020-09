Abruzzo in festa

Descrizione evento: Torna il concorso fotografico indetto dal WWF Chieti-Pescara e dal Museo universitario; la novità principale, in tempo di Covid, è che saranno ammesse anche fotografie scattate dalla finestra di casa… Per il resto l’impianto del concorso fotografico a premi sulla natura in città è quello consueto, che si ripete ormai da tre anni.

Chiunque può scattare una foto di natura in città: lo scorcio di un giardino, un’aiuola, angoli verdi, singole piante o animali (esclusi quelle d’appartamento e quelli domestici) o, appunto, un angolo di natura osservato dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra di casa…

Le foto, stampate in formato A4, accompagnate dal regolamento compilato e firmato come scheda di accompagnamento, potranno essere consegnate a partire da mercoledì 16 prossimo e fino alle ore 19 di sabato 26 settembre, presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio” Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico del Museo: dal martedì al venerdì ore 9:00-19:30, ultimo ingresso ore 19:00; sabato e domenica ore 15:00-20:00, ultimo ingresso ore 19:30.

La scheda di partecipazione può essere ritirata presso il Museo oppure scaricata a questo indirizzo:

https://www.museo.unich.it/sites/sm01/files/regolamento_concorso_fotografico_urban_nature_2020.pdf

La premiazione avverrà domenica 4 ottobre, nelle ore del mattino, presso il Museo universitario nell’ambito degli eventi “URBAN NATURE – Festa della Natura in città”, organizzati dal WWF insieme al Museo universitario con varie importanti collaborazioni, a cominciare da quelle con i Carabinieri Forestali e con l’ANMS, Associazione nazionale musei scientifici. Chi vuole partecipare si dia intanto da fare: la natura è ovunque, per “scoprirla” anche in città occorre tenere gli occhi bene aperti e l’obiettivo pronto…