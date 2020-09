Abruzzo in festa

Descrizione evento: Il Museo universitario di Chieti aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio Culturale con l’evento “La nostra Cultura tra Musica e Natura”, organizzato in collaborazione con la Music and Art International Academy.



L’intento è quello di far conoscere l’interessante realtà culturale del territorio teatino e di avvicinare soprattutto i più giovani alla musica classica.



Il programma prevede:



- apertura straordinaria del Museo ai visitatori a partire dalle ore 09:00 e chiusura alle ore 20:00







- Concerti in collaborazione con Music and Art International Academy:







• SABATO 26 SETTEMBRE ore 17:00 : “Trio Itaca, la grande musica del ‘900”



Vanessa Di Cintio – violino



Gerardo Carbone – clarinetto



Carlo Michini – pianoforte







• DOMENICA 27 SETTEMBRE ore 17:00: “Giovani artisti in concerto”;







- costo del biglietto di ingresso pari ad 1 Euro, valido per la visita al Museo e l'ascolto del concerto.



La prenotazione è obbligatoria per poter assistere ai concerti programmati per le ore 17:00 dei giorni 26 e 27 settembre, chiamando la reception del museo: 0871 3553514.



Non è prevista invece alcuna prenotazione per visitare il museo ma è obbligatorio osservare le misure di sicurezza previste ed esposte all’ingresso del museo.