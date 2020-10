Abruzzo in festa

Descrizione evento: Domenica 4 ottobre 2020, alle ore 17:30, presso l’auditorium del Museo universitario, si svolgerà il “CONCERTO DEGLI ANNIVERSARI. In ricordo di Massimo De Matteis”. L’evento è organizzato in collaborazione con la Music & Art International Academy in occasione del centenario della nascita del co-fondatore dell’Associazione "Amici della Musica" di Chieti. De Matteis è stato un uomo dalle molteplici virtù e passioni, tra le quali spiccava quella per la musica classica. Per questo motivo la famiglia intende ricordarlo con un evento celebrativo.

Egli ha fondato, insieme ad altri appassionati, l'Associazione” Amici della Musica”, contribuendo in maniera determinante a diffondere la musica presso il grande pubblico e per il cui tramite sono arrivati a Chieti alcuni tra i più importanti musicisti del Novecento, un nome tra tutti, Gyorgy Cziffra, che aveva eletto Chieti ad una delle sua città predilette. Ad esibirsi sarà il trio formato da Antonio Tinelli (clarinetto), Nicola Fiorino (violoncello) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte), con musiche di L. van Beethoven (nell'anno in cui si celebra il 250esimo anniversario della nascita), di G. Rossini e di G. Gershwin. L’ingresso al concerto sarà gratuito ma i posti sono limitati.

La prenotazione è obbligatoria chiamando la reception del museo al seguente numero: +39 0871 3553514.