Abruzzo in festa

Descrizione evento: Il Museo universitario apre al publico un’importante mostra fotografica virtuale dell’artista Franco Novecento Buttiglieri dal titolo “Abruzzo attraverso la storia. Viaggio fotografico nei siti storici ed archeologici d’Abruzzo”, coordinata dal Professor Adriano Mollica. La mostra è patrocinata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo. “Date le condizioni contingenti, la mostra fotografica verrà allestita per una visitabilità al momento esclusivamente on-line, attraverso il sito ufficiale di questo Museo. Non appena le condizioni lo consentiranno, tuttavia, l’equivalente materiale sarà allestito nelle sale per le esposizioni temporanee di questo museo e sarà anche predisposto e diffuso un catalogo cartaceo - afferma il Prof. Luigi Capasso, Direttore del Museo universitario. Il Coronavirus ha fermato la programmazione di molti eventi, ma non per questo ci siamo dati per vinti ed abbiamo spostato le nostre iniziative sul piano virtuale e gratuito”. La mostra virtuale “ABRUZZO ATTRAVERSO LA STORIA” delinea attraverso 40 fotografie, una meravigliosa cornice naturale in cui si ergono rovine e luoghi che raccontano secoli di storia. Sono i numerosi siti archeologici presenti in Abruzzo. Alcuni frequentati da migliaia di visitatori ogni settimana, altri ancora poco conosciuti ma non meno importanti ed evocativi. Non è affatto un’impresa semplice poter raccontare tutta la storia che ha attraversato questa regione per secoli e le immagini esposte nella mostra possono solo rappresentarne una tenue parte dei luoghi che l’hanno vissuta e che ne fanno una piccola grande regione d’Italia. L’Abruzzo è un luogo che merita di essere vissuto in lungo e in largo e che non smetterà mai di sorprendere i suoi visitatori per la sua lunga storia e per le sue infinite storie narrate anche dagli scatti di Franco Novecento Buttiglieri. Link per visionare la mostra: https://www.emaze.com/@AOTRLIQOR/gallery