Abruzzo in festa

Descrizione evento: Fresca escursione nella splendida gola del fiume Salinello passando per la Grotta di Sant'Angelo e la Cascata del Caccamo. Pranzo al sacco a Civitella del Tronto. Nel pomeriggio rimarremo piacevolmente a Civitella del Tronto con la visita guidata all'interno della sua fortezza guidati dalla Guida Turistica Giuseppina Passamonti, guida locale. Il costo per l'ingresso alla fortezza e al museo, che ognuno pagherà autonomamente, è di 6 € per gli adulti e di 1 € per ragazzi fino a 17 anni. Prezzo adulti: 23 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 5,5 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9.15 a Ripe di Civitella del Tronto presso il parcheggio, 64010 Ripe TE, Italia, Ripe Vedi tutti i dettagli nel nostro sito