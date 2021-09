Abruzzo in festa

Descrizione evento: La transumanza è un’antica pratica della pastorizia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame. Si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose dei “tratturi” che testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali. Nel nostro viaggio percorreremo alcune tappe dell’antico Tratturo Regio, che portava da Pescasseroli a Candela, istituito nel 1447 da Alfonso d’Aragona che creò una vera e propria “industria” armentizia intorno alla produzione della lana. Con lui, l’apice di questa attività si ebbe quando le pecore che dell'Abruzzo scendevano in Puglia, raggiunsero il numero di oltre 4 milioni di capi. Quasi tutti gli uomini dei paesi appenninici, d'inverno, seguivano le greggi nel Mezzogiorno nelle migrazioni stagionali e rimanevano lontano da casa per quasi otto mesi all'anno.

Oggi, poiché la transumanza viene praticata solo residualmente e gli spostamenti degli ovini si effettuano non più a piedi, ma in camion, i tratturi che nell’antichità erano importanti Vie della lana, sono abbandonati o non più esistenti. I tratti rimasti sono considerati monumenti verdi in quanto conciliano escursionismo, fruizione di paesaggi, di tradizioni pastorali e d’ iniziative agro-pastorali.

La transumanza è stata inserita nel 2019 dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale ed evidenzia l'importanza culturale di una tradizione che ha modellato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi, dando origine a riti, feste e pratiche sociali che costellano l'estate a l'autunno. Cammineremo tra storie, racconti e delizie della cucina tipica, alla scoperta di questa tradizione millenaria. Villetta Barrea è inoltre famosa per la presenza e l’avvistamento della fauna selvatica locale: con un po' di fortuna riusciremo ad osservare cervi, caprioli, lupi ed altri animali nelle loro attività naturali. PROGRAMMA

Ci incontreremo in hotel a Villetta Barrea alle ore 16.00 del venerdì 24 settembre.

Dopo esserci sistemati nelle camere, alle 17.30 partiremo per la visita al Museo della Transumanza, dove riceveremo un benvenuto, faremo la visita guidata e ci congederemo con un aperitivo.

Sabato mattina raggiungeremo Pescasseroli: è lì che i pastori di un tempo partivano per il Regio Tratturo. Giunti al punto in cui i pastori erano soliti salutare le loro famiglie partiremo anche noi alla volta di Opi, sulle antiche vie percorsi dai pastori.

Percorso: Pescasseroli – Opi (Val Fondillo), 10km, dislivello 200mt, 4h circa.

Il Museo preparerà per noi un pranzo tipico della tradizione. A cura degli operatori del Museo trascorreremo il pomeriggio tra i borghi di Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Opi.

Rientro in serata, cena e pernotto.

Domenica mattina torneremo sul Regio Tratturo. Sarà un anello intorno a Villetta Barrea, sempre sulle tracce di questo antico cammino. Pranzo della “scasata” a cura del Museo.

Percorso: Villetta Barrea, 5km, dislivello 170mt in salita, 300mt in discesa mt, 3h circa. LUOGO DI INCONTRO

verrà comunicato ai partecipanti iscritti.

Trasporto: mezzi propri COSTO

Quota a persona: 275,00 euro La quota comprende: pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione (incluse bevande ai pasti), servizio di guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico, pranzo del sabato, pranzo della domenica, visita al museo ed aperitivo, assicurazione medico/bagaglio per tutta la durata del soggiorno. Per informazioni e prenotazioni:

Seni.galliaincoming Tour Operator - 345/3965537 - email: touroperator@senigalliaincoming.it

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria CON ACCONTO ANTICIPATO € 100,00 al momento della prenotazione. L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Il programma potrebbe subire variazioni.