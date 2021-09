Abruzzo in festa

Descrizione evento: L'Università D'Annunzio riapre le porte per ospitare l’edizione 2021 de “La Notte europea dei Ricercatori” presso il Campus universitario di Chieti venerdì 24 settembre 2021, dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata. Il Museo universitario partecipa attivamente alla manifestazione già a partire da venerdì 17 settembre 2021 con l’iniziativa “Aspettando la Notte europea dei Ricercatori” presso l’auditorium del Museo in Piazza Trento e Trieste a Chieti. A partire dalle ore 16:00 prendono il via una serie di seminari dedicati al tema di questa edizione: “Ricercare la bellezza”. Di seguito il programma: ore 16:00 – 20:00 La mostra “La bellezza delle forme naturali”; ore 16:00 – 17:00 Seminario “La bellezza celata nella Scienza: le altre verità” RUGGERO D’ANASTASIO, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento; ore 17:00 – 18:00 Seminario “La bellezza delle forme naturali” RUGGERO D’ANASTASIO, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento; ore 18:00 – 19:00 Seminario “Struttura e ultra-struttura: confronti in natura” DOMITILLA MANDATORI, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche ASSUNTA PANDOLFI, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche CATERINA PIPINO, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche PAMELA DI TOMO, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. L’ingresso è gratuito dalle ore 16:00 alle 20:00. Ricordiamo che, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, è obbligatorio che i visitatori, per accedere in museo, esibiscano il GREEN PASS e indossino la mascherina