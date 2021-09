Abruzzo in festa

Descrizione evento: L'Ateneo riapre le porte per ospitare l’edizione 2021 de “La Notte europea dei Ricercatori” presso il Campus universitario di Chieti venerdì 24 settembre 2021, dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata. Il Museo universitario partecipa attivamente alla manifestazione con la mostra “La bellezza delle forme naturali” presso la propria sede in Piazza Trento e Trieste a Chieti. L’ingresso è gratuito dalle ore 16:00 alle 24:00. Ricordiamo che, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, è obbligatorio che i visitatori, per accedere in museo, esibiscano il GREEN PASS e indossino la mascherina.