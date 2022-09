Abruzzo in festa

Descrizione evento: Torna il concorso fotografico indetto dal Wwf Chieti-Pescara e in collaborazione con il museo universitario in occasione dell'evento del Wwf Italia “Urban Nature”. Si tratta di una competizione fotografica che vuole rappresentare un’occasione per riscoprire vegetali e animali che resistono o riconquistano spazi in ambienti urbani, offrendoci biodiversità, servizi ecosistemici ed emozioni, migliorando la qualità della vita nei paesi e nelle città. Lo scorcio di un giardino, un’aiuola, angoli verdi, singole piante o animali (sono però esclusi dal concorso quelle d’appartamento e quelli domestici), un angolo di natura osservato dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra di casa o durante una passeggiata o una gita: tutti possono partecipare al concorso inviando gli scatti, stampati in formato A4 a piena pagina, insieme al regolamento compilato e firmato come scheda di accompagnamento, entro il 6 ottobre presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio” a Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa, questa la novità, foto con analoghe caratteristiche possono essere inviate via mail in formato jpg o pdf, accompagnate da un file pdf con la riproduzione della scheda di accompagnamento debitamente firmata, entro la stessa scadenza, agli indirizzi mssb@unich.it o chietipescara@wwf.it con oggetto “Concorso fotografico Urban Nature”. Le foto partecipanti saranno esposte nelle sale del museo universitario di Chieti dal 9 al 29 ottobre, quando si svolgerà la cerimonia di premiazione.